Мощный пожар в Бейруте: раскрыта возможная причина

Названа возможная причина мощного пожара в порту Бейрута / Reuters

Мощный пожар в Бейруте (столица Ливана), по предварительным сведениям, мог произойти из-за искор.

Пожар мог начаться во время ремонтных работ, рассказал и. о. министра труда Ливана Мишель Наджар, сообщает телеканал LBC.

По его словам, возгорание могло начаться из-за применения болгарки.

"По предварительным данным, причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к пожару", – сказал чиновник.

Президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности сказал, что пожар мог произойти из-за саботажа, приводит РИА Новости сведения пресс-службы ливанского лидера.

"Пожар, случившийся сегодня, мог стать следствием преднамеренного саботажа или произойти по причине технической ошибки или халатности и пренебрежительного отношения...", – заявил глава государства.