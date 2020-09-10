Мощный пожар в Бейруте: раскрыта возможная причина

Пожар в столице Ливана мог начаться во время ремонтных работ, сообщил и. о. министра труда страны.
Мощный пожар в Бейруте (столица Ливана), по предварительным сведениям, мог произойти из-за искор.
Пожар мог начаться во время ремонтных работ, рассказал и. о. министра труда Ливана Мишель Наджар, сообщает телеканал LBC.
По его словам, возгорание могло начаться из-за применения болгарки.
"По предварительным данным, причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к пожару", – сказал чиновник.
Президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности сказал, что пожар мог произойти из-за саботажа, приводит РИА Новости сведения пресс-службы ливанского лидера.
"Пожар, случившийся сегодня, мог стать следствием преднамеренного саботажа или произойти по причине технической ошибки или халатности и пренебрежительного отношения...", – заявил глава государства.
- Напомним, 9 сентября в порту Бейрута произошел масштабный пожар – горели склады с покрышками и маслом, которые находятся в свободной таможенной зоне.
- В ливанском Красном Кресте сообщили, что в результате пожара никто не погиб и не был ранен.
- В пору Бейрута 4 августа произошли мощные взрывы на складе – рванули 2 тысячи 750 тонн селитры, погибли 190 человек.