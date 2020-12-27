Мощный шторм из Британии добрался до Европы

На страны Евросоюза обрушился шторм

Мощный шторм Белла из Великобритании сегодня добрался до берегов Франции и Бельгии - он принес сильный ветер и угрозу снегопадов.

Как пишет Brusselstimes.com, синоптики объявили оранжевый уровень предупреждения для автодорог в Бельгии. Там ожидают порывов ветра до 100 километров в час в глубине суши и до 120 км/час - на побережье.

Также сильные снегопады наблюдаются в горах Арденны, которые располагаются на территории Бельгии, Франции и Люксембурга. Шторм также привел к обледенению на дорогах.

Читайте такжеУкраину накроет снежным штормом: синоптики предупредили об опасности

В Брюсселе из-за сильного ветра закрыли парки и лесные зоны. Продолжение стихии ожидается в понедельник в виде ледяного дождя и гололеда.