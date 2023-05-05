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"Может прилететь": американцы дали понять Путину, что знают, где находятся бункеры - Жданов

Сергей Кущ
5 мая 2023, 15:52 обновлено 5 мая, 15:52
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Российский диктатор Владимир Путин – трус по натуре, он очень боится, считает военный эксперт.
Олег Жданов, Владимир Путин
Американцы дали понять Путину, что знают, где находятся бункеры - Жданов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Версия о том, что удар беспилотников по Кремлю был провокацией самого Кремля имеет право на жизнь, но она маловероятна, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В интервью Главреду он отметил, что все потому, что Путин – трус по натуре, он очень боится.

"Не забывайте, что в Киев вернулись все посольства, потому наносить сейчас удар по украинской столице чревато. Да и поздно уже – ПВО Киева теперь хорошо справляется со своими задачами, поскольку усилено западным вооружением. То есть удар по Киеву будет очередным выстрелом в пустоту", - пояснил эксперт.

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В то же время Жданов отметил, что если Россия создаст реальную угрозу гражданам США, "тогда может и в бункер прилететь". Он подчеркнул, что американцы уже дали понять, что знают, где находятся бункеры, и у них есть "Томагавки" с противобункерной головной частью.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Конечно, российская пропаганда будет использовать инцидент с ударом по Кремлю для дегуманизации Украины, но Запад не поверит в российскую версию. Тем более, в результате этой атаки на Кремль никто не пострадал. Это же не был удар по общественному месту, например, по Красной площади, когда там были люди и жертвы среди гражданского населения. Нет, это была ночь, когда все спали, и даже купол здания не сильно пострадал – чуть-чуть загорелась обшивка крыши", - отметил Жданов.

По его словам, это очень символично, что удар пришелся прямо возле флагштока купола главного российского законодательного органа.

"Так что Россия, конечно, попытается использовать эту историю в свою пользу, но я думаю, что вряд ли ей что-то удастся", - подытожил эксперт.

Удар беспилотников по Кремлю

В стране-агрессоре России 3 мая обвинили Украину в "попытке нанести удар по резиденции Путина и покушении на главу России".

В Сети появилось видео, как неизвестный беспилотник залетел на территорию кремлевской резиденции Путина и нанес по ней удар. Кремлевский рупор Песков уточнил, что главы РФ на тот момент в здании не было.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг возможную причастность Украины к удару по Кремлю.

По словам чиновника, инцидент может указывать на подготовку Москвы к масштабному теракту или же указывать на активизацию работы российского подполья.

Позже президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не атаковал ни Кремль, ни Путина. Как полагает Зеленский, обвинение в адрес Украины – сигнал отсутствия побед РФ на поле боя и провала плана, направленного на оккупацию украинского государства.

Смотрите видео о том, как неизвестный беспилотник нанес удар по Кремлю:

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