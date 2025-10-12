Мужчина переехал в необычный дом и сэкономил кучу денег: как это ему удалось

Ранее Льюис снимал маленькую комнату, но теперь предпочитает мобильный образ жизни.

Лондонец живет в доме на колесах / Коллаж Главред, фото скриншот

Вы узнаете:

Льюис предпочитает мобильный образ жизни, который позволяет существенно экономить

Он делится подробностями фургонной жизни с более чем 51 тысячей подписчиков

Лондонец по имени Льюис решил кардинально изменить свою жизнь: вместо того чтобы ежемесячно отдавать 1000 фунтов (около 55 тыс. грн) за аренду жилья, он переселился в автофургон, припаркованный в центре британской столицы.

Ранее Льюис снимал маленькую комнату, но теперь предпочитает мобильный образ жизни, который, по его словам, позволяет существенно экономить, рассказал он на своей странице в TikTok.

Он делится подробностями фургонной жизни с более чем 51 тысячей подписчиков. Его цель — накопить на собственное жилье, минуя лондонский "жестокий" рынок аренды.

Работает Льюис удаленно — прямо из своего компактного дома на колесах. Утро начинается с кофе, чтения почты и обзора на то, что видно из окна. Часто — это пакеты с мусором или выброшенная мебель, что он с юмором комментирует.

Несмотря на очевидные неудобства, особенно отсутствие собственного туалета, он считает жизнь в фургоне более выгодной. "Я не трачусь ни на аренду, ни на коммунальные платежи, ни на городской налог", — говорит он. После всех обязательных отчислений, таких как страхование и студенческий долг, у него остается заметно больше денег на личные нужды.

/ Скриншот

Вопрос с гигиеной Льюис решает благодаря круглосуточным спортзалам или ресторанам вроде McDonald's, рядом с которыми старается парковаться. Иногда ему приходится прибегать к "экстренной коробке" или искать уединенные места на природе. Также два дня в неделю он проводит в офисе, где может воспользоваться привычными удобствами.

Несмотря на нестандартные условия, Льюис уверен — фургон позволяет ему чувствовать себя свободнее и ближе к своей финансовой цели.

Миллиардер отказался от богатства: в чем его цель

Для многих бизнесменов вхождение в список миллиардеров — символ высшего достижения. Однако для 86-летнего Ивона Шуинара, основателя американского бренда Patagonia, это оказалось, по его словам, "одним из худших дней в жизни".

В 2022 году Шуинар вместе с семьей принял необычное решение — передать компанию в управление трасту и некоммерческой организации. Теперь ежегодная прибыль Patagonia — порядка 100 миллионов долларов — направляется не в карман владельцев, а на экологические инициативы: борьбу с изменением климата и охрану природы. Такой шаг Шуинар объяснил стремлением не к накоплению богатства, а к реальному вкладу в защиту планеты.

Как писал Главред, большинство людей тратят слишком много денег на еду вне дома или на заказы из ресторанов на дом. Именно это самая большая категория, откуда можно высвободить деньги и перенаправить их на что-то более важное.

Напомним, что известный американский миллиардер, генеральный директор и председатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в своем ежегодном послании к инвесторам дал несколько ценных советов, которые могут быть полезны тем, кто заинтересован в накоплении богатства.

