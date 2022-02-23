"У нас свои интересы": Эрдоган заявил, что не собирается вводить санкции против РФ

По словам турецкого президента, его страна не может выбирать между Украиной и Россией.
Турция сотрудничает как с Украиной, так и с Россией, и не собирается выбирать одну из них. Поэтому она не будет вводить санкции и не прекратит отношения с РФ, несмотря на агрессию России против Украины и "ЛДНР".
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Daily Sabah.
"У нас есть политические, военные и экономические отношения с Россией. Так же с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, потому что наша страна имеет высокие интересы на этот счет", – подчеркнул Эрдоган.
Он отметил, что Турция хочет решить все вопросы без ущерба для отношений. Поэтому, по словам Эрдогана, нужно тщательно рассчитать все плюсы и минусы действий, которые нужно предпринять в отношении России.
Турецкий президент добавил, что официальные лица его государства сейчас находятся на связи с российскими коллегами и обсуждают организацию встречи.
Санкции против РФ за признание "ЛДНР"
Напомним, во вторник, 22 февраля, Великобритания ввела санкции против России за признание "ЛДНР". Государство замораживает активы и вводит дополнительные ограничения против ряда российских банков.
Также Евросоюз ввел санкции против 27 физических и юридических лиц, а также против 351 депутата Госдумы РФ, голосовавших за "независимость" "ЛДНР".
Кроме этого, президент США Джо Байден объявил о введении санкции против России.
В среду, 23 февраля, стало известно, что еще три страны вводят санкции против РФ – Канада, Япония и Австралия. Ограничения ударят по экономике РФ. Ряд санкций будет касаться отдельных россиян, в частности, членов российского Совбеза.
Также Верховная Рада Украины рекомендовала СНБО ввести санкции против российских чиновников, голосовавших за признание Россией "ЛДНР". В списке претендентов на санкции 351 человек – это депутаты Госдумы и Совета Безопасности РФ.
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