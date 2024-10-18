'Начнется грандиозный хаос': как Запад отреагирует на План победы - Загородний

План победы Украины может заставить западных партнеров увеличить объемы и скорость поставок оружия в Украину, считает эксперт.

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Украина может погрузить РФ в хаос - войска врага разбегутся / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Загородний:

Как Запад отреагирует на План победы Украины

Можно ли победить Россию

Как вернуться к границам 1991 года

Презентация Плана победы Украины на Западе может стать двигателем для увеличения поддержки военной поддержки со стороны стран-партнеров. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний

Он отмечает, что после обнародования Плана победы США сразу объявили о предоставлении Украине помощи на сумму 450 миллионов долларов.

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"Если в загашниках еще посмотрят, то найдется и все остальное вдруг", - указывает он.

Загородний утверждает, что на Запад следует оказывать давление такого рода, ведь это был своего рода "пас" от Запада. Однако он призывает не обращать внимания на комментарии относительно этого Плана, ведь подобные высказывания не имеют большого значения.

По его словам, важно не поддаваться на нарративы, что победа над Россией невозможна.

"Россию победить можно! И не надо рассказывать, что невозможно вернуться к границам 1991 года. Возможно! Если Украина перебьет всю российскую логистику, а потом зимой СБУшники добьют газораспределительные сети Москвы, в частности, то там такой хаос начнется, что российские войска сами будут бежать, как немцы из Франции в Первую мировую войну. И не надо ни в какие контрнаступления ходить", - подчеркнул Загородний.

Что предусматривает План победы Украины / Инфографика: Главред

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает ключевые пункты плана победы президента Владимира Зеленского из-за опасений относительно эскалации конфликта, сообщает Bild. Шольц считает своим приоритетом не допустить, чтобы война между Россией и Украиной переросла в конфликт между РФ и НАТО.

По словам президента Зеленского, кроме пяти основных пунктов, План победы также содержит засекреченные приложения. Украина настаивает на скорейшем предоставлении помощи согласно тайным положениям этого плана.

Пятый пункт Плана победы предусматривает возможность замещения украинскими подразделениями американских военных контингентов в Европе, что является своеобразной "подколкой", адресованной США. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

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