Нашли раковую опухоль: Байдену сделали срочную операцию

По словам врача, такие поражения "не имеют тенденции к "распространению" или метастазированию, как это бывает при некоторых более серьезных видах рака кожи.

Джо Байден / president.gov.ua

В прошлом месяце президент США Джо Байден перенес операцию.

На сайте Белого дома опубликовали письмо от врача Кевина О'Коннора в котором говорится, что во время регулярного ежегодного осмотра президенту США Джо Байдену удалили раковую опухоль кожи.

Как сообщает врач Байдена, после операции кожа президента хорошо зажила, а биопсия показала, что поражение было базалиомой. Он отметил, что дальнейшее лечение не требуется.

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По словам врача, такие поражения "не имеют тенденции к "распространению" или метастазированию, как это бывает при некоторых более серьезных видах рака кожи, таких как меланома или плоскоклеточный рак".

"Место биопсии хорошо зажило, и президент продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своей текущей комплексной медицинской помощи", - написал О'Коннор.

Заключение врача Байдена / Белый дом

Визит Джо Байдена в Украину

Стоит отметить, что в прошлом месяце, президент США Джо Байден посетил Киев. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Джо Байден и Владимир Зеленский появились на публике под вой сирены, которая предупредила о воздушной тревоге.

Позже стало известно, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время встречи в Киеве 20 февраля обсудили следующие месяцы войны и нужды Украины для того, чтобы достигать успехов на поле боя. При этом американский лидер во время визита в Украину концентрировался на том, чтобы максимально с пользой использовать время, проведенное в Киеве, ведь это время было ограничено.

В ходе визита Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставке вооружений в Украину: свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, визит президента США Джо Байдена в Киев – это "четкий сигнал на болота" о том, что страну-агрессора Россию никто не боится. Поэтому для российского диктатора Владимира Путина это событие стало настоящим ударом.

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