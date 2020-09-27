Навального в России ждет тюремный срок или успешное убийство - журналист

Очень сильно ошибаются те, кто утверждает, что уж теперь Кремль будет беречь российского оппозиционера как зеницу ока.
Убить Алексея Навального не получилось. Не учли профессионализм пилотов, врачей скорой помощи, а также решительную настойчивость Юлии Навальной и немцев. Теперь включается план Б – невозвращенец.
Об этом рассказал журналист и социолог Яковенко в своем блоге.
По его словам, если Навальный вернется в Россию, то его там ждут неприятности
"Но раз не вышло с убийством, включается план Б – невозвращенец. В этом плане исполнитель – рецидивист Пригожин, тот, который по совместительству повар Путина. По его иску арестованы счета Навального и его квартира. Логика проста – куда возвращаться, если на родине нет денег и жить негде? "Ты бомж, Навальный! Тебя здесь ждут одни неприятности в диапазоне от тюремного срока до убийства, на сей раз успешного", - такой месседж посылает Навальному Кремль", - убежден Яковенко.
Он подчеркнул, что очень сильно ошибаются те, кто утверждает, что уж теперь Кремль будет беречь Навального как зеницу ока.
"Чушь! Ну, убьют, и что? Выйдет миллион в Москве и по сто тысяч в городах-миллионниках? Вы сами в это верите? Запад скажет: "Ну все, наше терпение не безгранично!" – "Угу, мы в курсе", - почесываясь спросонок, ответит Кремль. И добавит что-то про то, что этот гражданин России давно проявлял склонность к суициду, то зеленкой себе в глаза прыснет, то "Новичка" глотнет…", - добавил он.
Яковенко убежден, что Навальный вернется в Россию.
"Это будет очень мужественное решение. Хотя и не уверен, что правильное. Скажу очень неприятную для самого себя вещь. Не уверен, что Россия стоит жизни хотя бы одного человека. Путин как-то с пафосом произнес: "Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?". Но мы же не Путин! Мы же другие…", - сказал он.
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.
- 21 сентября отравленный российский оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, в которой он был в день отравления.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.