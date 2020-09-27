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Навального в России ждет тюремный срок или успешное убийство - журналист

27 сентября 2020, 09:58

Очень сильно ошибаются те, кто утверждает, что уж теперь Кремль будет беречь российского оппозиционера как зеницу ока.

Навальный
Навального в России ждут неприятности / instagram.com/navalny

Убить Алексея Навального не получилось. Не учли профессионализм пилотов, врачей скорой помощи, а также решительную настойчивость Юлии Навальной и немцев. Теперь включается план Б – невозвращенец.

Об этом рассказал журналист и социолог Яковенко в своем блоге.

По его словам, если Навальный вернется в Россию, то его там ждут неприятности

"Но раз не вышло с убийством, включается план Б – невозвращенец. В этом плане исполнитель – рецидивист Пригожин, тот, который по совместительству повар Путина. По его иску арестованы счета Навального и его квартира. Логика проста – куда возвращаться, если на родине нет денег и жить негде? "Ты бомж, Навальный! Тебя здесь ждут одни неприятности в диапазоне от тюремного срока до убийства, на сей раз успешного", - такой месседж посылает Навальному Кремль", - убежден Яковенко.

Он подчеркнул, что очень сильно ошибаются те, кто утверждает, что уж теперь Кремль будет беречь Навального как зеницу ока.

"Чушь! Ну, убьют, и что? Выйдет миллион в Москве и по сто тысяч в городах-миллионниках? Вы сами в это верите? Запад скажет: "Ну все, наше терпение не безгранично!" – "Угу, мы в курсе", - почесываясь спросонок, ответит Кремль. И добавит что-то про то, что этот гражданин России давно проявлял склонность к суициду, то зеленкой себе в глаза прыснет, то "Новичка" глотнет…", - добавил он.

Яковенко убежден, что Навальный вернется в Россию.

"Это будет очень мужественное решение. Хотя и не уверен, что правильное. Скажу очень неприятную для самого себя вещь. Не уверен, что Россия стоит жизни хотя бы одного человека. Путин как-то с пафосом произнес: "Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?". Но мы же не Путин! Мы же другие…", - сказал он.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее:

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