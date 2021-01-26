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Навальный написал предисловие к книге экс-боевика "ДНР" Прилепина

26 января 2021, 12:52
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Ныне непримиримые враги, когда-то Алексей Навальный и Захар Прилепин тесно сотрудничали.

Прилепин, Навальный
Захар Прилепин и Алексей Навальный / Коммерсант

Пользователи Сети выяснили, что российский политик-оппозиционер Алексей Навальный много лет назад написал предисловие для издания книги Санькя писателя Захара Прилепина (который с началом войны на Донбассе стал воевать на стороне боевиков группировки "ДНР").

На это обратили внимание пользователи Сети. По состоянию на 26 января 2021 года на популярном сервисе интнерет-торговли Amazon электронный вариант данной книги продается за 9,49 долларов США, а бумажный в твердой обложке ‒ за 30,7 долларов США.

Прилепин и Навальный сотрудничали в середине 2000-х. Тогда они были сопредседателями национал-демократического движения Народ. Но впоследствии их пути разошлись и Прилепин стал адептом власти Владимира Путина, а Навальный стал оппозиционером.

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Протесты в России 23 января – о чем сообщалось ранее:

новости России Алексей Навальный Захар Прилепин
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