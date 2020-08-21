"Не надо за ними бегать": Лукашенко решил позвать на помощь украинских шахтеров

Лукашенко хочет позвать на помощь украинских шахтеров / Reuters

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров украинскими горняками.

Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат "Дзержинский", передает БЕЛТА.

По его словам, при необходимости можно привлечь специалистов из других стран. Это касается и шахт "Беларуськалия", где средняя зарплата измеряется тысячами белорусских рублей.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я (даю, - ред.) команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысяч человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - добавил Лукашенко.

Читайте такжеНовые выборы в Беларуси: в оппозиции назвали сроки и объяснили участие ЛукашенкоНапомним, ранее Украина решила приостановить безвиз с Беларусью. Речь идет о частичном приостановлении соглашения между Кабмином Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, с 1 сентября 2020 украинцам для въезда в Беларусь понадобится загранпаспорт.

Пограничники такое нововведение объяснили желанием "защитить украинских граждан" на случай потери их внутреннего паспорта за границей.

Согласно сообщению, это также уменьшит время прохождения пограничного контроля, так как информация с загранпаспортов автоматическими ридерами считывается быстрее.