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"Нельзя недооценивать раненого зверя": благодаря мобилизации РФ снова может пойти в наступление - эксперт

21 сентября 2022, 12:56

Хозяин Кремля Владимир Путин не примет поражение в войне и не сядет на скамью подсудимых. Поэтому нужно готовиться к тяжелому противоборству.

Петр Черник
Петр Черник рассказал, позволит ли частичная мобилизация РФ снова пойти в наступление / Фото ua.depositphotos.com, УФото

Частичная мобилизация, объявленная российским диктатором Владимиром Путиным, может позволить РФ снова пойти в наступление на некоторых участках фронта. Такой вариант развития событий не исключает военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

По его словам, не стоит недооценивать противника.

"Я приведу исторические параллели. После Сталинградской битвы стало понятно, что Германия проиграет. Напомню, Сталинградская битва закончилась в феврале 1943 года, а война закончилась в сентябре 1945 года. Два с половиной года лилась кровь. А на изломе 44-45 годов немцы совершили блестящую контрнаступательную операцию, так называемую Арденнскую операцию. Вот почему я этот пример привожу? Гитлер знал, что они обречены, но они дрались. И эта операция им не помогла решить проблему войны, но они все же ее организовали. Поэтому нельзя недооценивать раненого зверя", — сказал Черник в комментарии ТСН.

Военный эксперт также считает, что Путин не примет поражение в войне и не сядет на скамью подсудимых. Поэтому нужно готовиться к тяжелому противоборству.

"Все проигрывающие тираны плохо заканчивают... Давайте здраво оценивать, эти люди не примут поражение. А если так, то осознаем, что этот бой надолго. Может все посыпаться за один день? Может, такое может произойти. Советский Союз умер за три дня во время ГКЧП. Это произошло. Румынский лидер Чаушеску в 1989 году потерял власть за один день. Но делать ставку на такие вещи не мудро. Не будет легко. Мы вошли в Харьковскую эйфорию — блестящая и качественная операция. Но пора из эйфории выходить, потому что враг еще достаточно бдительный. В итоге мы не проигрываем, но я не сторонник того, что победа будет быстрой", — сказал Черник.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" на проведение так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр оборон РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

Пропагандистка Маргарита Симоньян сразу после этого устроила в своем Telegram-канале анонимное голосование. Судя по всему, большинство россиян не в восторге от решения хозяина Кремля "упаковать в пакеты" своих граждан. В частности, 41% подписчиков пропагандистки проголосовали за пункт "Мне страшно".

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