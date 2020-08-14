Борьба с "майданом": эксперт объяснил новую тактику Лукашенко

Александр Лукашенко контролирует ситуацию в Беларуси, считает эксперт / svoboda.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил тактику, чтобы контролировать ситуацию в стране, заявил аналитик Дмитрий Корнейчук.

После жесткого подавления первых протестов он перешел к затягиванию времени, чтобы общество успокоилось, подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24.

"Я скептически отношусь к радостным реляциям, что власть Лукашенко шатается. Не потому, что испытываю какие-то симпатии к Лукашенко... Реальность следующая - Лукашенко не собирается никому власть отдавать, не собирается идти ни на какие перевыборы, не собирается слушать протестующих", - отметил Корнейчук.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что Лукашенко продолжает контролировать ситуацию.

Читайте также"Бронированная задница": эксперт объяснил, почему Лукашенко "усидит на штыках"

"Он борется с "майданом", нивелирует с помощью жесткой позиции протесты. Первый пик протестов поборол, а дальше идет процедура затягивания, чтобы общество успокоилось. Поэтому пока что у Лукашенко все под контролем, к большому сожалению для тех, кто ожидал каких-то перемен". - добавил аналитик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств государств Европейского Союза может быть согласовано решение о введении санкций против белорусских властей по причине нарушения прав человека на территории Беларуси.

Читайте также"Легкая добыча": Кулеба оценил сценарий ввода войск РФ в Беларусь

В ЕС считают, что пакет ограничений должен быть введен против тех лиц, которые причастны к нарушению прав человека в Беларуси.