Захват заложников в Москве: силовики разобрались с захватчиком

В Москве обезвредили злоумышленника, который захватил заложника в банке / Скриншот

В центре Москвы сотрудники спецподразделения штурмовали отделение Альфа-банка, в котором злоумышленник удерживал заложника.

Злоумышленник обезврежен, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, штурм банка попал в прямой эфир Instagram, трансляцию вел заложник.

"Сотрудники спецподразделений ворвались в отделение Альфы, где преступник удерживал заложника – одного из клиентов банка", – отмечается в сообщении.

Источник ТАСС сообщил, что здание Альфа-банка штурмовал спецназ и задержал захватчика. По предварительным данным, у задержанного был муляж бомбы.

Позже информацию о задержании злоумышленника подтвердил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васенин.

Ранее СМИ писали, что 23 мая в Москве по адресу ул. Земляной Вал, 41 злоумышленник в Альфа-банке взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя и угрожал взорвать банк.