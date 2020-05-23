Захват заложников в Москве: силовики разобрались с захватчиком

Злоумышленник, захвативший Альфа-банк в Москве, задержан.
В центре Москвы сотрудники спецподразделения штурмовали отделение Альфа-банка, в котором злоумышленник удерживал заложника.
Злоумышленник обезврежен, сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, штурм банка попал в прямой эфир Instagram, трансляцию вел заложник.
"Сотрудники спецподразделений ворвались в отделение Альфы, где преступник удерживал заложника – одного из клиентов банка", – отмечается в сообщении.
Источник ТАСС сообщил, что здание Альфа-банка штурмовал спецназ и задержал захватчика. По предварительным данным, у задержанного был муляж бомбы.
Позже информацию о задержании злоумышленника подтвердил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васенин.
Ранее СМИ писали, что 23 мая в Москве по адресу ул. Земляной Вал, 41 злоумышленник в Альфа-банке взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя и угрожал взорвать банк.