"Трус и путинская подстилка": Парфенова распекли в Сети за карту Украины без Крыма

леонид Парфенов угодил в конфуз с картой Украины без Крыма / УНИАН

Известный российский телеведущий и блогер Леонид Парфенов угодил в конфузную ситуацию.

На своей YouTube-канале он выпустил видео, посвященное важнейшим событиям в новейшей истории. На карте, которой иллюстрировались события 2006 года и украинско-российские газовые войны, Украина была изображена без Крыма, но вместо этого к ней присоединили Молдову.

После того, как Парфенова и его команду жестко распекли в комментариях к ролику пользователи Сети, в описании появилось извинение за "технические ошибки в инфографике".

"Учим историю по Парфеновски: 2006 год: карта Украины без Крыма, но с Молдовой 2006 год: карта России с Крымом", "Это переписывание истории. Украина в 2006 году подается уже без Крыма. Это подлог! Леонид, Вы же уважаемый журналист . А занимаетесь подлогом фактов!", "Крым придется возвращать с репарациями. Чем раньше вернете, - тем меньше будет сумма счета! В ваших же интересах поторопить события. Тем более, что дедушка уже на ладан дышит... Поторопитесь, - есть шанс все на плешивого маразматика свернуть!", ПОЗОР!!!!! Это не техническая ошибка, Вы просто трус!!!! Росийский либерал заканчивается там, где начинается вопрос об Украине!!!! ПОЗОР Леониду!!! Вы оказались трусом и такой же путинской подстилкой, а может - даже хуже. Они хоть не скрывают этого, а Вы...", - написали в комментариях возмущенные украинцы.

Напомним, ранее в Эстонии более 5 тысяч учебников по английскому языку с картой с изображением аннексированного Крыма как части России местное Минобразования было вынуждено отозвать из эстонских школ и исправить.