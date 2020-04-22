"Слушай, пошел вон!": Соловьев окончательно выгнал украинского политолога из студии

Вячеслава Ковтуна выгнали из студии на росТВ / Скриншот

Одиозный российский телеведущий Владимир Соловьев окончательно выгнал из студии во время своей программы на канале Россия 1 украинского политолога Вячеслава Ковтуна.

Скандал произошел во время обсуждения несанкционированного митинга во Владикавказе. Видео опубликовано в YouTube.

Ковтун утверждал, что Росгвардия пряталась от участников акции. Однако Соловьев нервно возразил, что российские силовики все делали правильно, и сохранили правопорядок. Телеведущий утверждал, что участники митинга нарушили карантин в России, и могли спровоцировать вспышку коронавируса. Украинский эксперт начал спорить.

"Слушай, пошел вон. Домой в Киев. Уберите его отсюда. Это уже окончательно — домой. (...) Я один раз дал слабину и пустил его обратно, был неправ — пожалел. Не надо было жалеть. Все, вот просто все: игры закончились", —заявил Соловьев.

Телеведущий добавил, что не хочет слышать слова поддержки в адрес "абсолютно несчастных, заблудших, оказавшихся в беде [людей], которые вышли, заразятся, а потом будут умирать".

Как известно, во Владикавказе россияне вышли на митинг с требованиями отменить режим всеобщей самоизоляции и помочь гражданам, пострадавшим финансово в связи с карантином в России.

Напомним, Ковтуна уже выгоняли ранее с эфира на росТВ во время политического ток-шоу Кто против?