Ударим ядерным оружием: в России пригрозили атомными бомбами в "ответ на агрессию"

В России пригрозили атомными бомбами в "ответ на агрессию" / Красная звезда

Руководство Генштаба Вооруженных сил РФ утверждает, что в случае любой ракетной атаки на территорию России, российские военные имеют право применить ядерное оружие против противника.

Об этом сообщает портал Красная звезда ‒ официальный орган Минобороны РФ.

Российские военные в случае получения разведчиками достоверной информации о старте баллистических ракет, которые направлены на территорию России или ее союзников, будут (по приказу Кремля) использовать ядерный потенциал.

Ожидается, что факт удара баллистическими ракетами будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении. Поэтому любая ракета, независимо от типа ее оснащения (ядерный или неядерный), будет оцениваться как ядерная.

В Генштабе утверждают ‒ запуск ракеты в сторону РФ автоматически определяется как попытка "уничтожения России как государства".

Также сообщается, что масштаб ответного удара будет определяться после того, как в Кремле в автоматическом режиме получат информацию о старте ракеты.Читайте такжеРусское ядерное оружие в Крыму: эксперт "слил" в Сеть секретные данные

Напомним, ранее президент Российский Федерации Владимир Путин подписал указ об основах российской политики в области ядерного сдерживания. В документе детально перечисляются обстоятельства, которые позволяют применение Россией ядерных бомб.