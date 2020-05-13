Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме в московском госпитале

Абдулманал Нурмагомедов находится в коме / Фото: Спорт-Экспресс

В России Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в московском госпитале в тяжелом состоянии.

"У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его в Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете, и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают", - сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на источник из Дагестана, знакомый с ситуацией.

В Москву известный тренер был доставлен спецбортом 3 мая, у него диагностирована пневмония.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об экстренной госпитализации с двусторонней пневмонией, которую спровоцировало инфицирование коронавирусом.

Как ранее сообщалось, в России за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 10 тысяч 899 человек. Всего в стране вирус нашли у 232 тысяч 243 человек. РФ входит в топ-3 стран, в которых зарегистрировано больше всего случаев заболевания.