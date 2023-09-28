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Опасный момент: Милли уходит с поста в решающее для Украины время - Politico

Тарас Сидоржевский
28 сентября 2023, 15:02 обновлено 28 сентября, 15:02
Война еще далека от завершения, и Милли оставляет своего преемника, генерала ВВС К.К. Браун, множество задач, пишет издание.
Милли, ВСУ
Генерал Марк Милли уходит в отставку / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли передает бразды правления своему преемнику генералу ВВС США К.К. Брауну в пятницу, 29 сентября. Это не могло произойти в более опасный момент, поскольку Запад демонстрирует признаки исчерпания оружия и терпения в отношении Украины, пишет Politico.

Будучи главным военным советником президента, Милли взвешивал все важные решения в украинском конфликте: от того, какое оружие отправить Киеву, до того, как лучше всего обучать свои силы. У него давние отношения с украинским генералом Валерием Залужным, командующим украинскими вооруженными силами, а также с другими руководителями обороны по всему миру. Он и министр обороны Ллойд Остин, бывший генерал с четырьмя звездами, возглавили усилия по сплочению Запада для поддержки Украины современным вооружением и техникой, говорится в статье.

Но война еще далека от завершения, и Милли оставляет своего преемника, генерала ВВС К.К. Браун, множество задач, пишет издание.

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"В то время как украинские силы стремятся к прорыву до наступления зимы, в Вашингтоне и Европе растет ощущение того, что Запад, возможно, устал от борьбы. На Капитолийском холме консервативные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи; через Атлантику, Польша недавно заявила, что не может больше отправлять оружие в Украину в краткосрочной перспективе, а французские официальные лица недавно намекнули, что страна тоже скоро достигнет этой точки", - пишет издание.

Личности двух генералов совершенно разные — Милли, шумный бывший хоккеист, и Браун, тихий тактик, — что ставит под вопрос, как именно может измениться динамика военных действий, пишут журналисты.

При этом отмечается, что смена караула в Пентагоне произошла в момент, который может стать "поворотным" в конфликте, сказал Марк Канциан, старший советник Центра стратегических и международных исследований. "Если контрнаступление потерпит неудачу или если контрнаступление не пройдет в значительной степени через российскую оборонительную зону, я думаю, что страхи перед вечной войной станут сильнее", - заявил он.

Смещение красных линий

Работа, которую покидает Милли и на которую вступает Браун, требует баланса между срочными запросами Киева и собственными потребностями Америки в обороне внутри страны, говорится в статье.

После российского вторжения в феврале 2022 года критики внутри и за пределами администрации говорят, что Пентагон слишком медленно дает добро на крайне необходимое оружие для Украины. Они говорят, что Милли и Остин имеют тенденцию сначала утверждать, что запрошенное оружие слишком сложное, требует слишком долгой подготовки или может спровоцировать Владимира Путина, но в конце концов после нескольких недель ненужных проволочек приходят к его одобрению.

Один высокопоставленный представитель в руководстве США отметил журналистам, что Государственный департамент и Пентагон движутся с разной скоростью, исходя из разных точек зрения.

"Госдеп ищет возможности, Министерство обороны ищет угрозы", - сказал высокопоставленный представитель администрации. "Люди в Министерстве обороны сказали бы, что им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и что ответственность ложится на них".

Запад медлит с поставками оружия Украине

Ранее США выделили новый пакет помощи Украине на $325 млн. Новый пакет военной помощи США включает системы ПВО Avenger, ракеты AIM-9M, дополнительные боеприпасы для HIMARS и ряд другого вооружения.

Напомним, первые танки Abrams американского производства уже прибыли в Украину ранее объявленного срока. Об этом идет речь в сообщении издания The New York Times со ссылкой на официальные лица США. По данным источников, больше танков будет отправлено в ближайшие месяцы.

Отметим, во время чата на Главреде дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко заявил, что на данный момент страны Запада не ставят перед собой задачу добиться ядерного разоружения страны-агрессора РФ. Как говорит Огрызко, западные союзники дают ВСУ ровно столько оружия, чтобы и Украина одержала победу, и РФ не потерпела сокрушительное поражение.

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