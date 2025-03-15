Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю и требует отказа от вступления Украины в ЕС

Венгрия требует, чтобы выводы саммита ЕС были короткими и не содержали упоминания о военной поддержке Украины.

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Виктор Орбан выдвинул ультиматум Евросоюзу / Коллаж: Главред, фото: European Commission, Orbán Viktor

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Венгрия требует, чтобы выводы саммита ЕС не содержали упоминания о поддержке Украины

Орбан выдвинул ультиматум Евросоюзу с требованием отказа принимать Украину в ЕС

Представители Венгрии при обсуждении проекта выводов Европейского Совета 20-21 марта снова настаивали на сокращении раздела по Украине, изъяв из него упоминания о продолжении военной поддержки Украины и "мир с позиции силы".

По словам европейского дипломата, знакомого с текстом выводов саммита лидеров ЕС, Венгрия, как и при подготовке выводов внеочередного "безопасности" саммита ЕС 6 марта, требует, чтобы они были короткими и не содержали упоминания о военной поддержке Украины со стороны ЕС, сообщает Европейская правда.

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По его словам, Венгрия, как и при подготовке выводов внеочередного "безопасности" саммита ЕС 6 марта, требует, чтобы они были короткими и не содержали упоминания о военной поддержке Украины со стороны ЕС.

"Венгрия просит сделать очень короткий текст по Украине, в котором бы только указывалась поддержка ЕС текущих усилий по установлению мира", - рассказал собеседник издания.

"Но другие государства наоборот хотят иметь более сильный текст, который подчеркивает продолжение поддержки Украины со стороны ЕС, включая военную, и о необходимости установления "мира с позиции силы", - добавил он.

Документ будет утвержден лидерами стран-членов ЕС на заседании Евросовета 20-21 марта, уточняется в сообщении.

Ультиматум Орбана из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Европейскому Союзу. Среди его требований - отказ принимать Украину в ЕС.

В своем Facebook он опубликовал сообщение с подписью "Чего венгерский народ хочет от Брюсселя".

В нем он изложил 12 требований. Среди них – "Союз (Европейский союз, - ред.), но без Украины".

/ Главред, инфографика

Ранее Орбан обрушился на еврочиновников из-за Украины. "Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет", утверждает премьер-министр Венгрии.

Напомним, как сообщал Главред, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил чиновников Евросоюза в "разрушении Европы" и упрекнул в помощи Украине.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии заявил, что Венгрия может добиться отмены санкций ЕС против России, если транзит российского газа через территорию Украины не будет восстановлен.

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Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth. Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

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