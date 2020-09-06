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Отравление Навального: в РФ сделали ФРГ неожиданное предложение

6 сентября 2020, 04:30

В РФ заговорили об уголовном деле из-за отравления Алексея Навального.

Алексей Навальный, суд
Алексей Навальный / Reuters

Глава национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль предложил создать совместную группу, которая займется выяснением причин отравления оппозиционера Алексея Навального.

С таким предложением он обратился к коллегам из Германии, передает ТАСС.

"Судьба Навального волнует многих, и национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате <...> для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального", — сказал Рошаль.

По его словам, если после обсуждения с врачами из Германии подтвердится версия, что Навального отравили, в России необходимо будет завести уголовное дело.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

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В Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.

Как известно, 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.

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Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок.

Алексей Навальный отравление Навального новости России
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