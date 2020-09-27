Пашинян сделал заявление о готовности Армении воевать с Азербайджаном

По словам Пашиняна, Армения – гарант независимости Нагорного Карабаха.
Азербайджан фактически объявил войну армянскому народу и начал боевые действия в Нагорном Карабахе. Ереван будет и в дальнейшем оставаться гарантом независимости НКР и даст отпор Баку.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего обращения, опубликованного на сайте правительства.
По его словам, правление Алиева в Азербайджане является "диктаторским" – азербайджанский режим де-факто объявил Армении войну, к которой армяне готовы.
"Диктаторский режим Ильхама Алиева возобновил боевые действия. Это война, объявленная армянскому народу. Это война против нашей независимости, свободы и достоинства. Армянский народ готов к этой войне", - сказал Пашинян.
Также он добавил, что Ереван и в дальнейшем будет гарантировать независимость Нагорного Карабаха и приложит максимум усилий, чтобы границы Армении остались в неприкосновенности.Читайте такжеКак Азербайджан и Армения начали битву за Нагорный Карабах
"Армянский народ готов нанести врагу достойный удар. Республика Армения является гарантом безопасности и независимости Республики Арцах…", - подчеркнул Пашинян.
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В телефонном режиме лидеры двух государств обсудили обострение в районе нагорно-карабахского конфликта и пришли к выводу, что военные действия нужно прекращать.
- Кроме того, в Армении из-за конфликта с Азербайджаном объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
- Глава армянского правительства Никол Пашинян сделал заявление, согласно которому власти Армении намерены рассмотреть признание Ереваном независимости Нагорного Карабаха.
- Напомним, 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения стянула войска в район нагорно-карабахского конфликта и готовится к большой войне против Баку.