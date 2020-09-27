Пашинян сделал заявление о готовности Армении воевать с Азербайджаном

Азербайджан объявил войну Армении - Пашинян / Sputnik Армения

Азербайджан фактически объявил войну армянскому народу и начал боевые действия в Нагорном Карабахе. Ереван будет и в дальнейшем оставаться гарантом независимости НКР и даст отпор Баку.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего обращения, опубликованного на сайте правительства.

По его словам, правление Алиева в Азербайджане является "диктаторским" – азербайджанский режим де-факто объявил Армении войну, к которой армяне готовы.

"Диктаторский режим Ильхама Алиева возобновил боевые действия. Это война, объявленная армянскому народу. Это война против нашей независимости, свободы и достоинства. Армянский народ готов к этой войне", - сказал Пашинян.

Также он добавил, что Ереван и в дальнейшем будет гарантировать независимость Нагорного Карабаха и приложит максимум усилий, чтобы границы Армении остались в неприкосновенности.Читайте такжеКак Азербайджан и Армения начали битву за Нагорный Карабах

"Армянский народ готов нанести врагу достойный удар. Республика Армения является гарантом безопасности и независимости Республики Арцах…", - подчеркнул Пашинян.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана