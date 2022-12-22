Как говорят эксперты, визит Зеленского во многом имел своей целью на весь мир озвучить призыв к дальнейшей международной поддержке Украины.

Поездка Зеленского в США сигнализирует о начале нового этапа войны - CNN / коллаж фото УНИАН

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США ознаменовал начало нового этапа украино-российской войны. Об этом говорится в материале телеканала CNN.

В своем обращении к Конгрессу США Зеленский сказал, что представил Джо Байдену формулу мира из 10 пунктов. Со своей стороны, Байден сказал, что Зеленский должен решить, как он хочет, чтобы война закончилась.

Как говорят эксперты, визит Зеленского во многом имел своей целью на весь мир озвучить призыв к дальнейшей международной поддержке Украины.

"Но новая фаза не только на поле боя. Лидеры всего мира сталкиваются с горькими последствиями российского вторжения. Более высокие цены на энергоносители и продукты питания, отчасти вызванные жесткими санкциями против Москвы, доставили неприятности политикам в Европе и США", – пишут журналисты.

В свою очередь Байден настаивал на том, что поддержка США будет продолжаться. Он сказал, что для американского народа и для всего мира было важно услышать непосредственно от Зеленского заявление о необходимости продолжать военную поддержку Украины в 2023 году.

Визит Зеленского в США

21 декабря украинский президент Владимир Зеленский 21 декабря прибыл с рабочим визитом в США. Сначала лидер Украины проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом, а затем выступит в Конгрессе. Это первая заграничная поездка украинского президента с начала полномасштабного вторжения России.

Отметим, что Зеленский летит по приглашению президента США Джо Байдена. Впервые они поговорили об этом во время телефонного разговора 11 декабря, 14 декабря – решение было принято, но из соображений безопасности держалось в большом секрете. По информации СМИ, Зеленский летел американским военным самолетом из польского города Перемышль.

В Белом доме объяснили, что Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в США из-за нового этапа войны России против Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что лидеры обсудят поддержку Украины и "справедливый мир".

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