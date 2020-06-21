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Погибшая на Бали российская блогер перед смертью поругалась с отцом

Девушка считала, что родители не имеют права делать ей замечания.

21 июня 2020, 22:57
Анастасия погибла на Бали / Фото: Instagram/nastyatropi

Российская блогер Анастасия Тропицель, которая погибла вследствие ДТП с мотоциклом на Бали, за день до смерти сильно поругалась с отцом.

"Я искренне, при всем желании никогда не пойму, как можно такую х**ню морозить своей дочке, которая в 18 лет сама себя обеспечивает, живет в другой стране и дофига всего сделала", — говорит Тропицель на видео, которое она опубликовала в сториз в Instagram.

Девушка не уточнила обстоятельства ссоры с отцом, однако инцидент довел ее до слез, и она показала подписчикам, что плачет. Блогер заявила, что ей стыдно за такого папу. По словам Тропицель, ей в любом случае нужно выстраивать отношения с родным человеком, с которым у нее есть энергетическая связь, однако после скандала она предпочитает не общаться с отцом.

Парень Тропинцель по имени Михаил раскрыл подробности смертельной аварии. По словам молодого человека, девушка ехала по дороге с такой же скоростью, как и другие — около 80-100 километров в час. В какой-то момент начался вобблинг (возникновение быстрых колебаний переднего колеса — ред.) на ровном месте, из-за чего девушка потеряла управление.

Он подчеркнул, что Тропицель не превышала скорость и ехала аккуратно, как и всегда. "То, что случилось, — вероятность 1 к 1 000 000", — заключил он.

Как ранее сообщалось, известная российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали в результате дорожно-транспортного происшествия на собственном мотоцикле.

Напомним, в России на 80-м году ушла из жизни заслуженная артистка РФ, актриса Театра имени Моссовета Галина Дашевская, известная по роли в фильме Белое солнце пустыни.

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