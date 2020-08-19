Помощь белорусам и санкции для Лукашенко: ЕС определился с позицией по Беларуси

Выборы в Беларуси 2020 - ЕС огласила свой окончательный вердикт / Reuters

Лидеры стран-участниц Евросоюза результаты президентских выборов в Беларуси официально не признают.

Об этом 19 августа объявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам сегодняшнего чрезвычайного саммита глав стран ЕС в Брюсселе.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", – пояснила глава Германии.

Она также добавила, что ЕС решил ввести санкции против лиц, которые ответственны за насилие и фальсификации в Беларуси.

Глава Евросовета в свою очередь заявил, что ЕС рассмотрит возможность включения Лукашенко в санкционный список по Беларуси.

С другой стороны, ЕС дополнительно выделит 53 миллиона евро помощи народу Беларуси, заверил глава Еврокомиссии.

Ранее глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что европейцы вынуждены вмешаться во внутриполитические процессы Беларуси, так как белорусский народ самостоятельно не может отстоять свои политические права.

Ранее в Евросоюзе уже заявляли, что Брюссель не признает результатов президентских выборов в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.