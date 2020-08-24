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"Понятный диагноз": омские медики рассказали подробности состояния Навального

24 августа 2020, 08:55

Врачи омской больницы отчитались о лечении российского оппозиционера.

Навальный
Омские врачи рассказали подробности состояния Навального / Reuters

В понедельник, 24 августа, врачи Омской больницы, в которую госпитализировали российского оппозиционера Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолете, решили отчитаться о том, как лечили политика.

Пресс-конференцию омских врачей транслировали в Youtube.

"С момента поступления звонка на пульт станции скорой помощи до самолета и обратно в БСМП 1 ушло всего 26 минут. В БСМП 1 он попадает в 10 часов, в 10:05 он уже в реанимационном зале, им уже занимаются доктора", - рассказал главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.

Он подчеркнул, ссылаясь на разговор с берлинской клиникой, что состояние Навального до сих пор стабильное, тяжёлое.

"Диагноз "отравление" — он был одним из первых. Он был у скорой помощи, поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. И если бы мы нашли какое-то отравление, чем-то подтверждённое, для нас это было бы намного проще: понятный диагноз, понятное состояние и достаточно известное лечение. И диагноз этот у нас оставался до конца дня, пока уже, если не ошибаюсь, часов в 12 мы [не] получили окончательный ответ от двух лабораторий — томской, московской — о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено. Раз не выявлено, то на очередном консилиуме от диагноза "отравление" мы отошли и продолжили лечение и поиск в другом направлении", - рассказал в ходе пресс-конференции замглавврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.

Также Калиниченко возмутился, что омских медиков необоснованно критикуют.

"Многие люди, известные журналисты и даже многие врачи позволили себе комментарии, не владея информацией", - сказал он.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте также"Будет несколько месяцев недееспособным": в Германии оценили состояние НавальногоНапомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Германии присвоили особый статус "гостя канцлера". Это сделано для максимальной защиты политика, объясняет немецкий журналист Тео Колл.

Об этом сообщает телеканал ZDF.

"Это был не политический сигнал, а бюрократический трюк, призванный обеспечить максимальную защиту российского политика со стороны полиции", — цитирует Колла телеканал.

Добавим, что слова журналиста подтвердили в министерстве внутренних дел Германии.

Навальный Алексей Навальный
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