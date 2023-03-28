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"Позволит РФ закрепиться": Блинкен назвал "циничной ловушкой" призывы к прекращению огня в Украине

28 марта 2023, 17:28
По словам Блинкена, необходимо проявлять осторожность, когда речь идет о призывах к прекращению огня.
Энтони Блинкен, украинские военные
Энтони Блинкен / УНИАН, 93 ОМБр Холодный Яр

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что преждевременное прекращение огня в Украине может быть использовано Россией в свою пользу. Об этом он заявил в своем выступлении на конференции "Справедливый и прочный мир в Украине".

По его словам, призывы к перемирию в Украине могут быть "циничной ловушкой", чтобы заморозить конфликт.

"Все мы должны осознавать и отдавать себе отчет, что когда мы призываем к прекращению огня, с наилучшими намерениями к замораживанию конфликта, это позволит РФ закрепиться и подготовиться к дальнейшей атаке", - подчеркнул Госсекретарь.

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По словам Блинкена, все нельзя идти самым легким путем.

"Никто больше, чем украинский народ, не хотим мира, но нужно достичь справедливого и длительного мира", - добавил он.

Накануне Блинкен также прокомментировал призыв к прекращению огня, озвученный Китаем, отметив, что он не предполагает вывод российских войск с территории Украины, а значит, фактически означает признание российских завоеваний.

Блинкен поддержал позицию президента Владимира Зеленского, требующего вывода российских войск из Украины.

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Вдень годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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