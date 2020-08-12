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Белорусов призывают ужесточить акции протестов и блокировать дороги

12 августа 2020, 20:07

Работников транспортных служб и коммуникаций просят встать на сторону демонстрантов.

Беларусь,протест
В Беларуси призвали блокировать дороги / Reuters

В Беларуси граждан призывают сегодня выходить на очередные акции протеста по всей стране.

Об этом пишет оппозиционный Telegram-канал NEXTA, который стал неформальным рупором протестующих после выборов в Беларуси.

Канал также призывает работников транспортных служб и коммуникаций встать на сторону демонстрантов:

  • блокировать движение транспорта силовиков;
  • отказываться взаимодействовать с ними;
  • открывать двери транспорта для протестующих и не впускать силовиков;
  • присоединяться к акциям и забастовке.

Протесты в Беларуси

Как сообщал Главред, в Беларуси продолжается серия массовых протестов после оглашения ЦИК результатов голосования на выборах президента страны, согласно которым Александр Лукашенко в очередной раз был переизбран на пост главы государства. Силовики не дают возможность людям провести протесты – по всей стране идет волна массовых задержаний.

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В Министерстве здравоохранения Беларуси заявляли, что в больницы были госпитализированы более 200 человек, которые пострадали во время столкновений с правоохранителями. Некоторым пациентам нужны операции.

Также напомним, во время масштабных протестов в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девятерых граждан Украины. Украинцев задержали в городе Витебск. Причина - "административные правонарушения".

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