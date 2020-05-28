В Москве повязали журналистов популярного СМИ

В Москве задержали журналиста - фото MBKhMedia

Сегодня в Москве за одиночный протест в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" у здания МВД был задержан журналист Новой Газеты Илья Азар.

Как пишет Telegram-канал Апология протеста, Тверской районный суд арестовал его на 15 суток.

После задержания под здание МВД пришли журналисты Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов и другие активисты, однако их также начали задерживать.

На место также приехали депутаты Мосгордумы Олег Шереметьев, Евгений Ступин и Михаил Тимонов, которые попытались выяснить, на каких основаниях были задержаны журналисты, однако полицейские закрыли перед ними дверь.

По информации МБХ-медиа, формальным поводом для задержаний назвали "нарушение запрета на массовые мероприятия на период пандемии коронавируса".

Как ранее писал Главред, в России на юге Москвы в жилом комплексе Ясный произошла перестрелка с использованием автоматического оружия, в российской столице был объявлен план Перехват для задержания злоумышленников, которые стреляли на поражение.