УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Москве повязали журналистов популярного СМИ

28 мая 2020, 19:31

Полиция арестовала журналистов Эха Москвы, которые пришли поддержать коллегу.

В Москве задержали журналиста - фото MBKhMedia

Сегодня в Москве за одиночный протест в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" у здания МВД был задержан журналист Новой Газеты Илья Азар.

Как пишет Telegram-канал Апология протеста, Тверской районный суд арестовал его на 15 суток.

После задержания под здание МВД пришли журналисты Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов и другие активисты, однако их также начали задерживать.

На место также приехали депутаты Мосгордумы Олег Шереметьев, Евгений Ступин и Михаил Тимонов, которые попытались выяснить, на каких основаниях были задержаны журналисты, однако полицейские закрыли перед ними дверь.

По информации МБХ-медиа, формальным поводом для задержаний назвали "нарушение запрета на массовые мероприятия на период пандемии коронавируса".

Как ранее писал Главред, в России на юге Москвы в жилом комплексе Ясный произошла перестрелка с использованием автоматического оружия, в российской столице был объявлен план Перехват для задержания злоумышленников, которые стреляли на поражение.

Новости Москвы новости России журналист задержание
Сейчас вы просматриваете новость «В Москве повязали журналистов популярного СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:03
Зеленский внес в Раду закон о запрете приема на работу без военного билета
20:01
Стало известно, почему в Центре Довженко прошли обыски
19:50
Голая Хайди Клум завела сеть игривыми фото Фото
19:31
В Москве повязали журналистов популярного СМИ
19:18
Адвокат рассказал, может ли остаться в Германии беглый нардеп Онищенко
18:55
Где и когда будут ходить электрички: в Укрзализныце назвали области и дату
18:53
В метро Киева шокировали суммой убытков от карантина
18:35
Таинственная смерть: в Польше нашли трупы двух украинцев-заробитчан
18:30
Тоня Матвиенко стала жертвой домогательств в 19 лет Видео
18:15
COVID-19 не помеха: кто в Украине больше всех зарабатывает на карантине
17:52
Еще один депутат Рады заразился коронавирусом
17:45
Режиссер Охотников за привидениями 2016 нашел виновного в провале
17:44
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 мая: кому сулят новые источники заработка Видео
17:35
Число больных намного выше: в Украине спрогнозировали вторую волну COVID-19 Видео
17:33
В Борисполе вице-мэра задержали на взятке: замешан "разбойник"-секретарь горсовета
17:25
Новые правила в поездах: в Укразализныце рассказали, чего ждать украинцам
16:57
Жестоко избили и обокрали: в Николаеве сообщили о подозрении троим копам-садистам
16:50
Ветер Любви 2 сезон 61 и 62 серия смотреть онлайн и обзор 28-05-2020 Видео
16:49
Ляшко призвал власть не допустить закрытия аэропорта "Киев"
16:40
"Мастер-класс по дипломатии": в Сети посмеялись над хитростью Беларуси в угоду России из-за Крыма
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять