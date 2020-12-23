Путин и Макрон обсудили новый нормандский саммит: в Кремле нашли повод для жалоб

Москва продолжает настаивать, что новый саммит возможен лишь после выполнения Киевом ряда договоренностей.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе. Каких-либо конкретных решений принято не было.
В частности, о сроках нового саммита "нормандской четверки" говорить пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Москва продолжает настаивать, что новый саммит возможен лишь после выполнения Киевом ряда договоренностей, который были достигнуты на встрече в Париже 9 декабря 2019 года.
"Эта тема предметно обсуждалась (в разговоре президентов России и Франции накануне – ред.), но перед тем, как говорить о сроках, нужно все-таки инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты, и в этом плане пока похвастаться сильно нечем", – цитирует РИА Новости Пескова.
Новости Донбасса:
- Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина и Россия не могут договориться по вопросам урегулирования конфликта из-за разного понимания алгоритма реализации Минских соглашений. Москва настаивает на проведении выборов в ОРДЛО перед тем, как будут выведены оттуда российские войска. Украина с этим не согласна и настаивает на реализации противоположного сценария.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не собирается идти на компромисс Украине по Донбассу. Единственный вопрос, в котором Москва готова уступить Киеву – это разведение войск, так как такой маневр выгоден россиянам.
- Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря отметил, что Киев не планирует отказываться от интеграции в НАТО в обмен на прекращение конфликта на Донбассе.