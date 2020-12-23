Путин и Макрон обсудили новый нормандский саммит: в Кремле нашли повод для жалоб

Новости Донбасса - Нормандский формат обсудили Путин и Макрон: что решили / Reuters

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе. Каких-либо конкретных решений принято не было.

В частности, о сроках нового саммита "нормандской четверки" говорить пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва продолжает настаивать, что новый саммит возможен лишь после выполнения Киевом ряда договоренностей, который были достигнуты на встрече в Париже 9 декабря 2019 года.

"Эта тема предметно обсуждалась (в разговоре президентов России и Франции накануне – ред.), но перед тем, как говорить о сроках, нужно все-таки инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты, и в этом плане пока похвастаться сильно нечем", – цитирует РИА Новости Пескова.

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