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Путин не доверяет Минобороны и напрямую командует войсками на фронте - ISW

30 сентября 2022, 08:31

Владимир Путин отдает противоречивые приказы и, вероятно, напрямую работает с российскими командирами на местах, не исключили в ISW.

Путин, мобилизация
Владимир Путин торопится с мобилизацией / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин напрямую отдает приказы командирам российских оккупантов на фронте. Это связано с тем, что он перестал доверять руководству Минобороны РФ.

Хозяин Кремля неоднократно обходил российскую систему командования при принятии решений о ходе войны в Украине, вероятно потому, что он потерял доверие к российскому МО, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что об этом свидетельствует то, что Путин отдает противоречивые приказы и, вероятно, напрямую работает с российскими командирами на местах, которые требуют подкрепления - вместо того, чтобы следовать стандартной военной практике, например, проводить обучение мобилизованных до отправки на фронт.

"Бюрократические просчеты российской частичной мобилизации могут свидетельствовать о том, что Путин снова обошел российское высшее военное командование или МО РФ", - отмечают американские военные аналитики.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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мобилизация Владимир Путин война России и Украины
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