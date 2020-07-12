"Трус, слабак и баба": политолог пояснил, вернет ли Путин Донбасс

Путин не вернет Донбасс под контроль Украины - политолог Орешкин / Reuters

Новости России - возращение оккупированного Донбасса под контроль Украины будет означать лишь одно - политическую смерть президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью Obozrevatel.

"Это же для Путина смерть. Если Донбасс вернется, то все скажут, что он трус, слабак, баба", – заявил он.

По мнению Орешкина, избиратели Путина, настроенные милитаристски, будут очень разочарованы. Вместе с тем политолог убежден, что в ближайшей перспективе Донбасс не будет реинтегрирован в Украину, а также не войдет в состав России.

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"Присоединять эти территории Путин не будет", – заверил он. В частности, потому, что такой шаг принесет руководству РФ огромные дипломатические и экономические потери.

"Для России идеальный вариант – оставление этой территории в подвешенном состоянии. Чтобы это была зона влияния Москвы, а платил за разбитые тарелки Киев", – убежден политолог.

Также Главред писал, что по словам российского политолога Дмитрия Орешкина, президенту РФ Владимиру Путину накануне президентских выборов в России 2024 года может понадобиться "маленькая победоносная война".

Напомним, ранее Орешкин в интервью Главреду заявил о том, что Путин не пойдет войной на Украину. По его мнению, российского вторжения из Крыма не будет.