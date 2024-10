Главное:

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время учений по ядерному сдерживанию страны-агрессора России пытался осуществить успешную информационную операцию по ядерной угрозе.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW), направленные действия диктатора были на то, чтобы повлиять на решение западных стран по поддержке Украины.

Путин принял участие в обучении войск РФ в режиме видеоконференции 29 октября, во время которого были осуществлены пуски межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования "Ярс", баллистических ракет подводного базирования "Синева" и "Булава", а также крылатых ракет воздушного базирования.

Кремлевский диктатор отметил, что ядерная триада РФ продолжает гарантировать российский суверенитет и безопасность, но несмотря на это России необходимо иметь больше современных стратегических сил из-за "растущей геополитической напряженности" и "появления новых угроз".

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.