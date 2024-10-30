Путин совершил операцию во время ядерных учений РФ: что известно - ISW

Диктатор РФ пытался повлиять на западных партнеров Украины, чтобы те приостановили помощь.

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Ядерное оружие является для Путина инструментом запугивания других стран мира / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Путин использовал учения по ядерному сдерживанию для информационной операции

Диктатор пригрозил ядерной триадой РФ

Кремль пытается сдерживать поддержку Украины западным миром

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время учений по ядерному сдерживанию страны-агрессора России пытался осуществить успешную информационную операцию по ядерной угрозе.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW), направленные действия диктатора были на то, чтобы повлиять на решение западных стран по поддержке Украины.

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Путин принял участие в обучении войск РФ в режиме видеоконференции 29 октября, во время которого были осуществлены пуски межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования "Ярс", баллистических ракет подводного базирования "Синева" и "Булава", а также крылатых ракет воздушного базирования.

"ЯРС" / Инфографика: Главред

Кремлевский диктатор отметил, что ядерная триада РФ продолжает гарантировать российский суверенитет и безопасность, но несмотря на это России необходимо иметь больше современных стратегических сил из-за "растущей геополитической напряженности" и "появления новых угроз".

"Путин и другие высокопоставленные российские чиновники пытаются использовать ядерную риторику и регулярные военные учения как форму рефлексивного контроля, чтобы заставить западных лиц, принимающих решения, сдержаться и смягчить свою поддержку Украины", - отметили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ядерный шантаж России - что известно

Напомним, Главред сообщал, что российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия являются провокацией и пригрозил, что любой шаг в этом направлении "повлечет за собой ответную реакцию".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал такой "план" Украины по созданию ядерного оружия "недальновидным". Москва фактически осудила тот метод, которым сама пользуется с первых дней вторжения в Украину 2022 года. Ведь, по логике РФ, Зеленский таким образом хочет якобы "формализовать вовлеченность блока НАТО" в войну.

Ранее также диктатор Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".

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