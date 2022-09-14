Путина подкосило: диктатор таскает за собой 12 врачей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 6 и 7 сентября за здоровьем российского диктатора следили 12 медиков / скриншот

Президент страны-агрессора России Владимир Путин явно испытывает проблемы со здоровьем.

Только на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 6 и 7 сентября за здоровьем российского диктатора следили 12 медиков кремлевской Центральной клинической больницы (ЦКБ), пишет BBC.

В прежние годы сопровождавших президента врачей было меньше. Врачи прилетели из Москвы во Владивосток за 10 дней до президента и сидели на карантине в гостинице на острове Русский, где проходил форум.

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"Медики каждый год улетают во Владивосток за неделю до прибытия президента на ВЭФ и покидают его уже после возвращения Путина в Москву, следует из опубликованных госконтрактов. В этом году ЦКБ заплатила за проживание своих 12 сотрудников с 27 августа по 9 сентября 738 тысяч рублей. До этого суммы были меньше. В 2021 году Путина сопровождали на форум всего два врача, в 2019 и 2018 годах - восемь (в 2020 году ВЭФ из-за пандемии отменили)", - выяснили журналисты.

Путин болен - что известно

Президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. Ее планируют провести в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина, который расположен в Москве. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

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