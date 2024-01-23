Ракеты для Крымского моста: эксперт объяснил цель визита Макрона в Украину

Горбач не исключает, что Запад одобрит удары по России.

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Франция передаст еще 40 дальнобойных SCALP / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Wikipedia

Французский президент Эммануель Макрон готовит визит в Украину, недавний приезд его премьера в Киев был подготовкой к переговорам между двумя странами на уровне президентов, сообщил в интервью Главреду политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Горбач уверен, что именно Франция и Великобритания могут решиться на передачу Украине дальнобойных средств поражения для ударов по территории России, в то же время как Германия боится последствий.

Сам Макрон находится в лучшей внутриполитической позиции, чем многие его партнеры в Европе, Великобритании или Соединенных Штатах. Поэтому Макрону практически нечего бояться и можно быть очень смелым, объяснил эксперт.

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"Мы знаем, что накануне Киев посещал новый премьер-министр Франции, из которого, видимо, хотят делать преемника Макрона в будущем. Это было подготовкой к визиту Макрона в Киев, где он точно подпишет определенный договор безопасности, похожий на британский, и там тоже будут зафиксированы обязательства Французской Республики поставлять Украине вооружение, боеприпасы и технику", - сказал Горбач.

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

А вот передача Парижем 40 ракет SCALP "не очень сильно" впечатляет Горбача.

"Потому что если они даже дальнобойны, то для того, чтобы ими, например, уничтожить Керченский мост, надо использовать не менее 10 (а, может, и больше). Если это те же ракеты, которые используются сейчас, то это, вероятно, будет пополнение тех, которые мы уже потратили. Но даже если они более дальнобойны, то для начала это хорошо, но это еще не гарантирует нашего превосходства в воздухе", - отметил он.

Горбач не исключает, что страны Запада - Лондон и Париж - все-таки дадут "добро" на применение их ракет по России.

Помощь Франции

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину с визитом.

Накануне президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном. Лидеры обговорили "Артиллерийскую коалицию" и достигли договоренностей относительно предстоящего приезда Макрона.

Например, известно, что Франция изготовит 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для нужд Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Франция обещает увеличить поставки артиллерийских боеприпасов - будет поставлять Украине ежемесячно до 50 авиационных бомб до конца текущего года.

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