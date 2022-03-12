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Расстреливали мирные украинские города: российских оккупантов массово увольняют задним числом

12 марта 2022, 21:55

Они пытаются избежать ответственности за военные преступления.

войска России, танки
Войска России / Reuters

Россия уже 17-й день разрушает украинские города и убивает мирное население.

Оккупантов, которые жестоко уничтожали города, увольняют задним числом, сообщает оперативно-тактическое грунтование Восток.

В частности, россияне, которые отдавали приказы и расстреливали мирные украинские населенные пункты, увольняют задним числом.

Таким образом они пытаются избежать ответственности за военные преступления.

Однако отмечается, что это им не поможет.

"Такими дешевыми манипуляциями они вряд ли смогут смыть кровь невинных из своих рук", - говорится в сообщении.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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война в Украине война России и Украины
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