РФ готовит диверсантов в Беларуси: их хотят перебросить в Украину - Генштаб

РФ готовит диверсантов в Беларуси для вторжения в Украину / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН, Минобороны Беларуси

Кремль готовит на территории Беларуси диверсионно-разведывательные группы. Их планируют попытаться перебросить на территорию Украины. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп для их дальнейших действий на территории Украины", — говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали о том, что Россия пытается увеличить военное присутствие в Беларуси. Для этого они планируют перебросить на аэродром Барановичи 10 российских самолетов. Самолеты необходимы якобы для патрулирования воздушного пространства.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, дескать, нанесет удар по Киеву.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жука сказал, что Минск якобы не собирается воевать с Украиной. Усиление войск на украинском направлении он объяснил, дескать, "развитием государства".

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