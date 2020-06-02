Россия не будет проводить учения у границ НАТО: в Генштабе РФ назвали причину

В России говорят, что стремятся к деэскалации ситуации в Европе / http://eurasian-defence.ru

Россия не планирует в 2020 году проводить масштабных военных учений у границ стран Североатлантического альянса. Также Москва уже пересмотрела программу учений Кавказ-2020 и отодвинула их дальше от границ стран-членов НАТО.

Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской в ходе своего брифинга в понедельник, 1 июня.

В частности, он заявил, что в этом году Россия не будет проводить крупных военных маневров у границ Альянса, поскольку стремится к снижению градуса противостояния с Западом.

"Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году Вооруженными силами не предвидится проведения крупных учений вблизи границ стран-членов НАТО", - сказал Рудской.

Кроме того, по его словам, в Генштабе решили внести изменения в программу учений Кавказ-2020, отодвинув военные маневры подальше от границ стран, входящих в состав коллективного блока безопасности.

"В дальнейшем готовы к корректировке районов учений на паритетной с Альянсом основе", - добавил он.

Напоследок Рудской подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, страны Евросоюза и США ведут себя активно у границ РФ. В качестве примера он привел военные учения Защитник Европы-2020, во время которых американцы перебрасывали своих военных на территории европейских государств.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что США в ходе противостояния с Россией в будущем могут разместить на территории Польши ядерное оружие. Такой шаг станет крайне болезненным для Москвы.