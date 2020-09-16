Россия в ответ на обвинения в отравлении Навального засыпала ЕС вопросами

Россия засыпала ЕС вопросами по делу Навального / Reuters

Россия пытается доказать свою непричастность к отравлению Алексея Навального. Постоянное представительство РФ при Евросоюзе подготовило для ЕС ряд вопросов в связи с делом оппозиционера.

Вопросы опубликованы на сайте представительства.

Отметим, дипломаты подготовили эти вопросы к предстоящим дебатам в Европейском парламенте, чтобы указать на "многочисленные несоответствия", касающиеся дела Навального.

В частности, в России не могут понять, зачем им отравлять Навального, и почему немецкие врачи не хотят сотрудничать с российскими медиками.

Вот список вопросов:

Будет ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить Навального веществом из группы "Новичок", попадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот "Новичок" был идентифицирован?

Зачем российским властям отравлять Навального, если уровень его фактической популярности составляет около 2%?

Почему власти Германии так неохотно предоставляют России результаты токсикологического исследования или предает их гласности, если Берлин уверен, что Навальный был отравлен?

Почему немецкие врачи уклоняются от диалога с российскими медиками, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, результатах анализов и диагнозе Навального?

Почему заявляется, что химическое вещество "Новичок" разрабатывалось в СССР и России, хотя специалисты западных государств и центры НАТО разрабатывали вещества, относящиеся к этой группе?

Почему сотрудники полиции и спецслужб сопровождали Навального в больницу "Шарите". Берлин знал что-то такое, чего не знали в Москве и Омске?

Что стоит за историей с бутылкой воды Навального и якобы следами яда на ней? Камеры видеонаблюдения и фотодокументы не доказывают, что Навальный пользовался бутылкой в аэропорту Томска. Если политик пил из бутылки раньше или в самолете в Москву, как бутылка попала в Германию?

Почему ни один немецкий врач не дал квалифицированного заключения по делу Навального, в отличие от российских коллег?

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: