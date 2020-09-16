Россия в ответ на обвинения в отравлении Навального засыпала ЕС вопросами

В России не могут понять, зачем им отравлять Навального, и почему немецкие врачи не хотят сотрудничать с российскими медиками.
Россия пытается доказать свою непричастность к отравлению Алексея Навального. Постоянное представительство РФ при Евросоюзе подготовило для ЕС ряд вопросов в связи с делом оппозиционера.
Вопросы опубликованы на сайте представительства.
Отметим, дипломаты подготовили эти вопросы к предстоящим дебатам в Европейском парламенте, чтобы указать на "многочисленные несоответствия", касающиеся дела Навального.
В частности, в России не могут понять, зачем им отравлять Навального, и почему немецкие врачи не хотят сотрудничать с российскими медиками.
Вот список вопросов:
- Будет ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить Навального веществом из группы "Новичок", попадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот "Новичок" был идентифицирован?
- Зачем российским властям отравлять Навального, если уровень его фактической популярности составляет около 2%?
- Почему власти Германии так неохотно предоставляют России результаты токсикологического исследования или предает их гласности, если Берлин уверен, что Навальный был отравлен?
- Почему немецкие врачи уклоняются от диалога с российскими медиками, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, результатах анализов и диагнозе Навального?
- Почему заявляется, что химическое вещество "Новичок" разрабатывалось в СССР и России, хотя специалисты западных государств и центры НАТО разрабатывали вещества, относящиеся к этой группе?
- Почему сотрудники полиции и спецслужб сопровождали Навального в больницу "Шарите". Берлин знал что-то такое, чего не знали в Москве и Омске?
- Что стоит за историей с бутылкой воды Навального и якобы следами яда на ней? Камеры видеонаблюдения и фотодокументы не доказывают, что Навальный пользовался бутылкой в аэропорту Томска. Если политик пил из бутылки раньше или в самолете в Москву, как бутылка попала в Германию?
- Почему ни один немецкий врач не дал квалифицированного заключения по делу Навального, в отличие от российских коллег?
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 14 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу Алексея Навального неуместны.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
Автор: Адриана Бубновская