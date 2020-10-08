Российский оппозиционер сказал, грозит ли Беларуси свой Донбасс

РФ невыгодна агрессия в отношении Беларуси, полагает бывший депутат Госдумы.
Бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев считает, что Беларуси не грозит свой Донбасс.
Силы России не зайдут на белорусскую территорию и не возьмут ее под контроль, поделился политик прогнозом во время чата на Главреде.
По словам собеседника, РФ не пойдет на агрессию в отношении Беларуси, поскольку такой шаг может вытолкнуть белорусское государство с орбиты Кремля.
Оппозиционер добавил, что основной сценарий будущего развития событий, который рассматривается в Кремле, – это реализация идеи союзного государства России и Беларуси.
"Не думаю, что существует сценарий, при котором российские танки зайдут на территорию Беларуси и захватят ее… А для того, чтобы отдельные области Республики Беларусь при попытке создания союзного государства, попытались отделиться, я не вижу предпосылок. В Беларуси нет какого-либо укорененного и значимого националистического движения. Это – не Украина", – сказал Пономарев.
Читайте такжеПойдет ли РФ на аншлюс Беларуси: американский генерал оценил шансыПолитик считает, что российским властям необходимо действовать спокойно и неторопливо, чтобы действующий президент Беларуси Александр Лукашенко отошел от власти, и на его место пришел кто-то другой, более лояльный по отношению к Кремлю.
- Напомним, в Беларуси 9 августа прошли выборы президента, в результате которых Александр Лукашенко якобы победил с огромным отрывом.
- Белорусская оппозиция обвинила власти в фальсификациях, начались массовые акции протеста, есть жертвы среди протестующих, много задержанных и пострадавших.
- Выборы в Беларуси 2020 не признали ряд стран Запада и Украина, а Россия поздравила Лукашенко с победой.
- Белорусский президент сказал, что не покинет пост и провел тайную инаугурацию. Лукашенко не признали легитимным США, ряд стран Евросоюза и украинское государство. Срок действия президентских полномочий Лукашенко истекает 5 ноября.
- Задолго до этих событий – 8 декабря 1999 года – в Москве был подписан договор о создании союзного государства России и Беларуси, пишет Вікіпедія. Договор вступил в силу 26 января 2000, однако союзное государство до сих пор не создано.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.