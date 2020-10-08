Российский оппозиционер сказал, грозит ли Беларуси свой Донбасс

Беларуси не грозит донбасский сценарий, полагает Илья Пономарев / Reuters

Бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев считает, что Беларуси не грозит свой Донбасс.

Силы России не зайдут на белорусскую территорию и не возьмут ее под контроль, поделился политик прогнозом во время чата на Главреде.

По словам собеседника, РФ не пойдет на агрессию в отношении Беларуси, поскольку такой шаг может вытолкнуть белорусское государство с орбиты Кремля.

Оппозиционер добавил, что основной сценарий будущего развития событий, который рассматривается в Кремле, – это реализация идеи союзного государства России и Беларуси.

"Не думаю, что существует сценарий, при котором российские танки зайдут на территорию Беларуси и захватят ее… А для того, чтобы отдельные области Республики Беларусь при попытке создания союзного государства, попытались отделиться, я не вижу предпосылок. В Беларуси нет какого-либо укорененного и значимого националистического движения. Это – не Украина", – сказал Пономарев.

Читайте такжеПойдет ли РФ на аншлюс Беларуси: американский генерал оценил шансыПолитик считает, что российским властям необходимо действовать спокойно и неторопливо, чтобы действующий президент Беларуси Александр Лукашенко отошел от власти, и на его место пришел кто-то другой, более лояльный по отношению к Кремлю.

Напомним, в Беларуси 9 августа прошли выборы президента, в результате которых Александр Лукашенко якобы победил с огромным отрывом.

Белорусская оппозиция обвинила власти в фальсификациях, начались массовые акции протеста, есть жертвы среди протестующих, много задержанных и пострадавших.

Выборы в Беларуси 2020 не признали ряд стран Запада и Украина, а Россия поздравила Лукашенко с победой.

Белорусский президент сказал, что не покинет пост и провел тайную инаугурацию. Лукашенко не признали легитимным США, ряд стран Евросоюза и украинское государство. Срок действия президентских полномочий Лукашенко истекает 5 ноября.

Задолго до этих событий – 8 декабря 1999 года – в Москве был подписан договор о создании союзного государства России и Беларуси, пишет Вікіпедія. Договор вступил в силу 26 января 2000, однако союзное государство до сих пор не создано.