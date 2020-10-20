Санкционная удавка на шее Северного потока — 2: США выдвинули ультиматум РФ

Компании, которые помогают строить газопровод, попадут под новые ограничения США.
Соединенные Штаты Америки разъяснили порядок применения санкции против газопровода Северный поток — 2.
Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственного департамента США.
Отныне под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.
Под новые ограничения США подпадут компании, которые помогают модернизировать или устанавливать оборудование на суда, которые используются для укладки труб.
В заявлении американского внешнеполитического ведомства Россию призывают отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие страны.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил о том, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца.
Говоря о критике проекта со стороны Вашингтона, Маас заявил, что решения принимаются в Европе.
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Северный поток-2: новости
- Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
- Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
- Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.
- После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.