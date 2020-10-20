Санкционная удавка на шее Северного потока — 2: США выдвинули ультиматум РФ

Северный поток-2 под угрозой новых санкций / Reuters

Соединенные Штаты Америки разъяснили порядок применения санкции против газопровода Северный поток — 2.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственного департамента США.

Отныне под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.

Под новые ограничения США подпадут компании, которые помогают модернизировать или устанавливать оборудование на суда, которые используются для укладки труб.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства Россию призывают отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие страны.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил о том, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца.

Говоря о критике проекта со стороны Вашингтона, Маас заявил, что решения принимаются в Европе.

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