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Штраф или 15 суток за сравнение СССР и нацистской Германии: диктатор Путин подписал закон

16 апреля 2022, 15:48

Владимир Путин подписал соответствующий законопроект, который российская Госдума приняла большинством голосом некоторое временя назад - 6 апреля.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который вводит в Кодекс об административных правонарушениях статью о "Публичном отождествлении " СССР с нацистской Германией.

Теперь в РФ за отрицание "решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы" предусмотрено наказание:

  • для физических лиц – штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток;
  • для юридических лиц – штраф до 50 тысяч рублей.

В законопроекте, который Госдума РФ приняла 6 апреля, говорилось, что под отождествлением подразумевается упоминание сходства целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистского Третьего рейха.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы развязанная им война против Украины "была неизбежной", и то, когда она началась бы, было лишь "вопросом времени".

Об этом президент страны-агрессора сказал на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ, где он пребывал вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Путин отметил, что цели его так называемой "спецоперации" по защите Донбасса будут достигнуты, и назвал их "благородными".

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Автор: Егор Бунин
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