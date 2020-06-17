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В России хотят выгнать МакДональдс после украинского скандала

17 июня 2020, 18:41

Депутат Госдумы возмутился, что компания "Макдональдс Украина" отказалась обслуживать клиентов на русском языке.

Макдональдс
В России хотят выгнать МакДональдс / Reuters

Скандал с McDonald's в Украине вызвал волну негодования в России. Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался в адрес ресторанов быстрого питания McDonald's и потребовал, чтобы эту сеть убрали из РФ. По его мнению, рестораны не только кормят россиян вредной едой, но и унижают и дискриминируют их.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Это была реакция парламентария на информацию о том, что "Макдональдс Украина" отказалась обслуживать клиентов на русском языке: теперь в электронном меню ресторанов есть только украинский и английский варианты.

"Считаю, что в отношении McDonald's и его группы поддержки в России нужно инициировать расследование. Например, пора выяснить, как эта компания оказалась в списке наиболее пострадавших и социально значимых предприятий России, которые претендуют на господдержку", — заявил Милонов.

По поводу запрета обслуживать в Украине на русском языке Милонов высказался так:

"Считаю, что за подобную выходку нужно навсегда вышвырнуть McDonald's из нашей страны, либо заставить их обслуживать русскоязычное население в Украине на русском языке".

Читайте такжеОтстаньте от Макдональдс и учите украинскийНапомним, ранее популярная сеть заведений быстрого питания McDonald's оказалась в эпицентре языкового скандала.

Все началось со слова блогера Евгения Хурсина, который обратил внимание пользователей социальной сети Facebook на то, что в электронном меню популярной сети McDonald's доступны только лишь языка ‒ украинский и английский (русский – отсутствует).

"McDonald's Так понимаю руководители или айтишники компании Макдональдс решили дискриминировать или потроллить таким образом русскоязычных граждан Украины? Ну ок. Давайте тогда мы, русскоговорящие украинцы, объявим им бойкот. Ну раз они считают, что нас нет. Будем считать что их тоже нет", ‒ написал он.

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