СМИ узнали детали переговоров Турции и России по Нагорному Карабаху

Анкара и Москва обсудили нарушение режима перемирия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым попросил Москву повлиять на Армению с целью соблюдения Ереваном режима прекращения огня в зоне нагорно-карабхского конфликта.
Об этом сообщают российские информагентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на собственные источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Наш министр (Мевлют Чавушоглу - глава МИД Турции, - ред.) провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и попросил его предупредить армянскую сторону о соблюдении перемирия в Карабахе", - отмечается в сообщении.Читайте такжеНезависимость Нагорного Карабаха: Пашинян сделал призыв
Позиция Турции по Нагорному Карабаху
- Анкара официально поддержала контрнаступательную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. Президент Реджеп Эрдоган раскритиковал США, Францию и Россию, обвинив их в неспособности как стран-гарантов урегулирования конфликта решить военное противостояние Баку и Еревана в течение 30 лет.
- У Эрдогана не исключили, что турецкие войска могут принять участие в войне в Нагорном Карабахе.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Турция должна стать одной из стран-гарантов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, так как Анкара играет серьезную роль в Закавказье.
Позиция РФ по Нагорному Карабаху
- Россия, США и Франция призвали стороны конфликта прекратить огонь в Нагорном Карабахе и попытаться урегулировать вооруженную конфронтацию путем переговоров.
- Москва призвала Анкару не обострять ситуацию на Южном Кавказе и попросила Турцию посодействовать решению нагорно-карабахского конфликта.
- Президент России Владимир Путин заверил, что Москва не будет вмешиваться в армяно-азербайджанскую войну в Нагорном Карабахе по линии ОДКБ, поскольку гарантии не распространяются на непризнанный анклав.
Автор: Андрей Ганжа