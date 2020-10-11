СМИ узнали детали переговоров Турции и России по Нагорному Карабаху

В МИД Турции просят Россию повлиять на Ереван с целью соблюдения Арменией перемирия в Нагорном Карабахе/ aa.com.tr

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым попросил Москву повлиять на Армению с целью соблюдения Ереваном режима прекращения огня в зоне нагорно-карабхского конфликта.

Об этом сообщают российские информагентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на собственные источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр (Мевлют Чавушоглу - глава МИД Турции, - ред.) провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и попросил его предупредить армянскую сторону о соблюдении перемирия в Карабахе", - отмечается в сообщении.Читайте такжеНезависимость Нагорного Карабаха: Пашинян сделал призыв

Позиция Турции по Нагорному Карабаху

Анкара официально поддержала контрнаступательную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. Президент Реджеп Эрдоган раскритиковал США, Францию и Россию, обвинив их в неспособности как стран-гарантов урегулирования конфликта решить военное противостояние Баку и Еревана в течение 30 лет.

У Эрдогана не исключили, что турецкие войска могут принять участие в войне в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Турция должна стать одной из стран-гарантов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, так как Анкара играет серьезную роль в Закавказье.

Позиция РФ по Нагорному Карабаху