Сотни тысяч протестующих: Беларусь взорвали новые акции против Лукашенко

Силовики предупреждают, что против людей может быть применена сила.
В воскресенье, 23 августа, в Минске продолжается протесты в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов 9 августа.
На площади Независимости собрались десятки тысяч людей, сообщает новостной сайт Tut.by.
"Минск. На площади Независимости уже собралось несколько тысяч человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что силовики через громкоговорители заявляют, что собрание не санкционировано, и предупреждают, что против людей может быть применена сила.
Около двух часов назад в микроблоге сообщалось, что в центр Минска движется большая колонна военных грузовиков.
Как сообщается в Telegram-канале Мая краіна Беларусь, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.
"На площади Независимости в Минске - более 100 тысяч человек. Люди все еще прибывают и заполняют близлежащие улицы. В разных точках площади проходят стихийные митинги, на которых выступают рабочие бастующих предприятий страны", - добавляет телеграм-канал Баста!.
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"Более 200 000 людей на площади", - добавляет телеграм-канал NEXTA Live.
Отметим, что акции протеста проходят во многих городах и населенных пунктах Беларуси, где люди также собираются на центральных улицах и площадях.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске к местам проведения акций оппозиции, перебросили грузовики с военными.
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В Министерстве обороны Беларуси пригрозили участникам массовых акций протеста, что они "могут иметь дело с армией".