Сотни тысяч протестующих: Беларусь взорвали новые акции против Лукашенко

Участники протестов в Минске / tut.by

В воскресенье, 23 августа, в Минске продолжается протесты в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов 9 августа.

На площади Независимости собрались десятки тысяч людей, сообщает новостной сайт Tut.by.

"Минск. На площади Независимости уже собралось несколько тысяч человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что силовики через громкоговорители заявляют, что собрание не санкционировано, и предупреждают, что против людей может быть применена сила.

Около двух часов назад в микроблоге сообщалось, что в центр Минска движется большая колонна военных грузовиков.

Как сообщается в Telegram-канале Мая краіна Беларусь, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

минск / tut.by

"На площади Независимости в Минске - более 100 тысяч человек. Люди все еще прибывают и заполняют близлежащие улицы. В разных точках площади проходят стихийные митинги, на которых выступают рабочие бастующих предприятий страны", - добавляет телеграм-канал Баста!.

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"Более 200 000 людей на площади", - добавляет телеграм-канал NEXTA Live.

/ NEXTA Live

Отметим, что акции протеста проходят во многих городах и населенных пунктах Беларуси, где люди также собираются на центральных улицах и площадях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске к местам проведения акций оппозиции, перебросили грузовики с военными.

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В Министерстве обороны Беларуси пригрозили участникам массовых акций протеста, что они "могут иметь дело с армией".