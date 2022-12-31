Военный эксперт заметил, что у россиян осталось не так много зенитно-ракетных комплексов в свободном доступе.

Свитан рассказал, может ли российская ПВО полностью прикрыть Москву/ УНИАН, личный архив Романа Свитана

Страна-агрессор Россия специфически готовится к новогодним праздникам. В частности, российское руководство усилило противовоздушную оборону в Москве. Однако она не поможет полностью защитить столицу РФ.

Как отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 канала, во времена Советского Союза у Москвы существовало 3 уровня системы противовоздушной обороны. По его словам, третий уровень ПВО вообще достигал Украины и проходил в районе Конотопа Сумской области. Однако такой системы уже давно не существует.

Свитан отметил, что в РФ действительно есть определенные зенитно-ракетные комплексы, которые могут выполнять такие задачи. Однако в этом вопросе есть определенные сложности.

"Москва занимает очень большую площадь, которую очень трудно прикрыть. Россияне могут закрывать какие-то сектора или отдельные объекты с помощью ЗРК "Тор" или армейских "Буков", - сказал полковник ВСУ в запасе.

Однако, как отметил военный эксперт, у россиян осталось не так много зенитно-ракетных комплексов в свободном доступе.

"Прикрыть Москву они сейчас точно не могут. Ведь они даже не смогли прикрыть базу стратегической авиации "Энгельс", - подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что столица России почти в 10 раз больше авиабазу "Энгельс" в Саратовской области, где в декабре раздавались взрывы. Поэтому, как отметил полковник ВСУ в запасе, в случае с Москвой российская противовоздушная оборона вряд ли справится с задачей

"Бавовна" и блэкаут в Москве

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео, на котором запечатлено отключение электроснабжения в Москве. Тем самым он показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году. "Москва, Кремль. Россия завтра ... 2023", - подписал видео секретарь СНБО.

Как отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, страна-агрессор Россия должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет лишь увеличиваться. Секретарь СНБО добавил, что РФ также стоит перестать начинать войны.

Кроме того, Данилов отметил, что пожары и взрывы на территории России будут до тех пор, пока вся пока Москва не сгорит. Он подчеркнул, что "бавовна" на российских объектах с каждой неделей будет происходить все чаще и чаще.

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