Тихановская раскрыла, что сказала бы Путину наедине

Граждане Беларуси хотят сами решать, с каким президентом развивать свою страну, сказала бы оппозиционер президенту РФ.
Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская поделилась, что, наверное, во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным тет-а-тет без камер посоветовала бы ему поддерживать именно белорусский народ.
Тихановская в интервью Lb.ua поделилась, что рассказала бы главе РФ о том, что белорусская оппозиция не хочет никакой агрессии на своей родине.
По словам собеседницы, она сказала бы Путину, что белорусы хотят сами решать, как им двигаться дальше, и с каким президентом развивать свое государство.
"Наверное, сказала бы (президенту РФ – Ред.), что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера российской Федерации поддержать именно народ Беларуси…. то, что я сказала вам, – самый главный мой посыл...", – поделилась политик.Читайте такжеТихановская оценила угрозу оккупации Россией части Беларуси
- Напомним, в Беларуси 9 августа прошли выборы президента 2020. После того, как стало известно, что действующий президент Александр Лукашенко лидирует с огромным отрывом, начались массовые акции протеста.
- Белорусская оппозиция обвинила власти в фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с активистами, появилась информация о жертвах. Светлана Тихановская была вынуждена покинуть страну.
- Лукашенко сказал, что не собирается уходить. В Сочи он встретился с Владимиром Путиным. После встречи стало известно, что РФ хочет предоставить Беларуси кредит в сумме 1,5 млрд долларов.
- Тихановская сказала, что российские деньги идут не на что-то крайне необходимое Беларуси, а на агрессивные действия против граждан страны.