Тихановская раскрыла, что сказала бы Путину наедине

Светлана Тихановская поделилась, что сказала бы Владимиру Путину тет-а-тет / Скриншот

Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская поделилась, что, наверное, во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным тет-а-тет без камер посоветовала бы ему поддерживать именно белорусский народ.

Тихановская в интервью Lb.ua поделилась, что рассказала бы главе РФ о том, что белорусская оппозиция не хочет никакой агрессии на своей родине.

По словам собеседницы, она сказала бы Путину, что белорусы хотят сами решать, как им двигаться дальше, и с каким президентом развивать свое государство.

"Наверное, сказала бы (президенту РФ – Ред.), что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера российской Федерации поддержать именно народ Беларуси…. то, что я сказала вам, – самый главный мой посыл...", – поделилась политик.Читайте такжеТихановская оценила угрозу оккупации Россией части Беларуси