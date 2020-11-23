Тихановскую обвинили в тайной встрече с представителями Кремля

Тихановская встретилась с представителем Кремля / Reuters

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсуждала актуальные вопросы с представителями России.

Как сообщил в Telegram-канале Народного антикризисного управления сообщил белорусский оппозиционер Анатолий Котов, у беларуского лидера была беседа с представителем Кремля в ООН.

"Это добрый жест, потому что раньше таких диалогов не было. А что касается других договоренностей о диалоге – это "хлопотное дельце"", — написал он.

О деталях встречи Тихановской с российскими представителями не уточняется.