"Тонны оружия через Украину": в ГПС сделали заявление в ответ на обвинения Лукашенко

Заявления Лукашенко не подтверждают белорусские пограничники - ГПС Украины / Reuters

В период с начала 2020 года по настоящее время на государственной границе Беларуси и Украины удалось выявить 48 единиц оружия, причем 10 из них везли с территории республики. Преимущественно это пневматическое и охотничье оружие.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию Украинская правда в ответ на слова Лукашенко о якобы масштабном транзите оружия через территорию украинского государства.

По его словам, официальный Минск уже не в первый раз поднимает тему контрабанды оружия, однако никаких доказательств своих слов в Беларуси не приводят. При этом количество оружия, которое перевозят через границу двух государств – 48 единиц за весь 2020 год.

"В то же время, как уже информировала ГПСУ, количество оружия, обнаруженного на границе с РБ, весьма незначительно. С начала года это 48 единиц, большинство из которых – пневматическое, охотничье или холодное, и почти 10 из них везли из Беларуси", - объяснил Демченко, добавив, что об оружейной контрабанде украинских пограничников не предупреждали и их белорусские коллеги.Читайте такжеЭкс-нардеп отреагировал на громкое заявление Лукашенко насчет Украины троллингом

Напоследок в ГПС не исключили, что "тоннами оружия" в Беларуси могут считать оборудование и изделия, например, авиационной сферы, пересекающих границу в рамках сотрудничества Киева и Минска в соответствующей отрасли.

При этом Демченко подчеркнул, что украинские пограничники неоднократно замечали, как с территории Беларуси в Украину через пограничные пункты пытаются переправить крупные контрабандные партии сигарет.

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