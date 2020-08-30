Тысячи людей на Марше в Беларуси: в Минске снова отключат интернет – соцсети

В Минске продолжаются протесты против режима Лукашенко / tut.by

В воскресенье, 30 августа, жители Беларуси собираются на Марш мира и независимости. С самого утра на площади Независимости в Минске стоят автозаки и дежурят сотрудники правоохранительных органов. В связи с событиями на территории страны могут вновь отключить интернет.

Об этом пишет Telegram-канал Мая краіна Беларусь со ссылкой на собственные источники.

Авторы ресурса отмечают, что в городе не будет работать как мобильный, так и домашний интернет.

"Срочно. В Минске вот-вот отключат интернет. Есть информация, что это случится в 15:00. Ляжет мобильная связь у всех операторов — возможно, домашний интернет тоже", - подчеркивается в сообщении.

По информации Nexta, уже фиксируются перебои в работе мобильного интернета

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Тем временем в Минске правоохранители уже начали задерживать участников протестной акции. Также начались столкновения протестующих и силовиков. Несмотря на это, люди продолжают выходить на улицы.

Напомним, избранная президентом по версии оппозиции Беларуси Светлана Тихановская выразила готовность провести переговоры с Александром Лукашенко по вопросу передачи власти. Оппозиция настаивает, что переговоры возможно только в том случае, если режим Лукашенко отпустит всех задержанных и политических заключенных, а также даст согласие на возврат Конституции образца 1994 года. После этого на территории страны должно быть сформировано временное правительство.