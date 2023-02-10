Удар в спину и восстание молодежи: Путина ждут два неприятных сюрприза уже весной - Андрусив

Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив рассказал о происходящем в России.

Андрусив, Путин / скриншот YouTube

В случае продолжения чреды неудач в войне, к концу весны ситуация в РФ начнет меняться - недовольных россиян становится все больше.

Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив в интервью Главреду отметил, что больше всего противников войны возникает среди молодежи.

"Опросы, которые мы проводим, показывают, что у РФ есть негативные тенденции среди молодежи. Потому что именно молодежь – это та группа, которая больше всего страдает от войны, потому что среди молодежи больше всего погибших и мобилизованных, из-за чего уровень неподдержки "СВО" уже приближается к 50 процентам. Поэтому определенные процессы в РФ будут начинаться, но не раньше конца весны. И эти процессы будут напрямую связаны с нашими успешными контратаками, потому что тогда это будет провоцировать серьезные политические процессы", - заявил Андрусив

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Также эксперт отметил, что это не единственная проблема Путина. По его словам, оппозиция против российского диктатора начнет формироваться прямо в его окружении.

"Я прогнозирую, что ключевым оппозиционером Путину, а точнее компании Шойгу, будет Пригожин. Пригожина в ближайшее время полностью отстранят от боевых действий, после чего он сосредоточится на критике. То есть у них начнется брожение, в первую очередь, не в обществе, а в элитах, из-за чего элиты начнут раскалываться", - подытожил Андрусив.

Ранее аналитики Института изучения пришли к выводу, согласно которому главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин лишился авторитета в глазах Путина после того, как не смог захватить Бахмут. После этого, полагают специалисты, глава Кремля в войне против Украины снова сделал ставку на военных.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж полагает, что из-за провала по оккупации Бахмута Путин больше не доверяет Пригожину. По его мнению, Пригожин и Минобороны РФ продолжают противостояние с целью дискредитации друг друга.

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